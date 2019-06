Ulkomaat

Matkustajan epäillään käyneen muiden kimppuun tilauslennolla Britanniassa, kaksi hävittäjää saattoi koneen tak

Brittiläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy