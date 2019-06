Ulkomaat

Matkustajan häiriköinti tilaus­lennolla aiheutti härdellin Britanniassa: Kone palasi takaisin, hävittäjät nous

Brittiläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy