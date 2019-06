Ulkomaat

Trumpilla on käsissään vaarallisia vaihto­ehtoja, kun vastassa on sitkeä Iran – HS käy läpi neljä skenaariota

Iskuja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaihtoehto 1: väsytystaistelu pakotteilla ja diplomatialla

Yhdysvallat

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Pakotteet

Vaihtoehto 2: sota

Kumpikaan

Trumpin

Patokallio

Vaihtoehto 3: Iranin häirintä kyberhyökkäyksillä

Jos

Vaihtoehto 4: neuvotteluapua ulkopuolisilta

Yksi

Kaiken