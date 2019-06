Ulkomaat

Yksi kuollut ja seitsemän loukkaantunut Saudi-Arabiassa lentoasemalle tehdyssä lennokki-iskussa

ihminen on kuollut ja seitsemän loukkaantunut Saudi-Arabiassa Abhan kansainväliselle lentoasemalle sunnuntaina tehdyssä lennokki-iskussa, kertoo uutistoimisto Reuters viitaten Al Arabiya -televisioaseman tietoihin.Reutersin mukaan iskussa saamiinsa vammoihin kuollut on Saudi-Arabiassa asuva syyrialainen.tekijäksi on ilmoittautunut Jemenin huthikapinallisliike, joka kertoi asiasta omalla Al-Masirah -televisiokanavallaan. Huthikapinallisten mukaan sunnuntaisen iskun kohteena oli paitsi Abhan, myös Jizanin lentoasema.Iranin tukemat huthit ovat iskeneet saudi-arabialaisiin kaupunkeihin viimeisen kuukauden aikana käyttäen ohjuksia ja lennokkeja.Saudi-Arabia on vahvistanut tiedot uhriluvusta ja loukkaantuneiden määrästä.vastaan Jemenissä taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma on vastannut huthien aiempiin iskuihin kohdistamalla hyökkäyksiä kapinallisryhmän sotilaskohteisiin Jemenin pääkaupungissa Sanaassa ja satamakaupunki Hodeidahissa.Liittouma, johon kuuluvat Saudi-Arabia, Arabiemiraatit, Britannia ja Yhdysvallat, julkaisi Saudi-Arabian Washingtonin-suurlähetystön välityksellä yhteisen tiedotteen sunnuntaina, jossa maat ilmaisivat huolensa huthikapinallisten kärjistyneistä iskuista.Tiedotteessa ei Reutersin mukaan kuitenkaan mainittu sunnuntain tapahtumia.sota on jatkunut yli neljä vuotta. Vastakkain ovat Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallitus ja Iranin tukemat huthikapinalliset.Sodan runtelemassa Jemenissä on vakava ruokapula ja ihmiset kärsivät aliravitsemuksesta.YK on kutsunut Jemenissä meneillään olevaa kriisiä maailman pahimmaksi humanitääriseksi kriisiksi. Maailman terveysjärjestön mukaan konfliktissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, ja avun tarpeessa on yli 24 miljoonaa ihmistä.