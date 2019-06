Ulkomaat

Tiedossa kaupunki­loma helteissä kärvistelevään Eurooppaan? Sää­grafiikat näyttävät, milloin lämpö kohoaa kork

Helsinki / Bryssel

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllätys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskassa

https://twitter.com/VigiMeteoFrance/status/1143161435436003328

Epätavallisen

Kaikkien

Espanjassa

https://twitter.com/slaplana_tve/status/1143038630144950273

Näyttää

https://twitter.com/meteorologit/status/1142776081273036800