Ulkomaat

Yhdysvallat siirtää siirtolais­lapset pois raja­keskuksesta, jonka olosuhteita on kuvattu kammottaviksi: ”Hyvi

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisaalla