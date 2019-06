Ulkomaat

”Pelkäsimme, että totuus ei koskaan paljastuisi” – Guantánamoon suljettu terroristi­epäilty vaatii tuomioonsa

Kidutus

Majid Khan

Majid Khanin

Heinäkuisessa

Oikeusprosessit

Khanin

