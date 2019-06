Ulkomaat

Hollannin poliisi hoksasi toimisto­rakennuksen koossa olevan jotain outoa ja löysi sala­huoneen: paljastui maa

Uutistoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy