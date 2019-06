Ulkomaat

YK:n huumeraportti: Maailman­laajuinen opioidi­epidemia on vielä luultuakin pahempi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

jokavuotinen huumeraportti julkaistiin keskiviikkona, ja sen löydökset olivat huolestuttavat.Raportissa todettiin, että 585 000 ihmistä kuoli vuoden 2017 aikana huumeisiin, 135 000 enemmän kuin vain kaksi vuotta aiemmin.Raportin mukaan eniten huumeidenkäytöstä kärsivät vankilassa olevat ihmiset. Raportin johtopäätöksissä suositellaan ratkaisuksi vaihtoehtoja vangitsemiselle, esimerkiksi vapaaehtoista hoitoonohjausta vankilan sijasta.Johtopäätöksissä korostetaan myös, että vankien tulisi saada maailmalla samantasoista hoitoa ongelmiinsa kuin muidenkin kansalaisten.Raportissa todetaan, että yksi huumeongelmien iso syy on tramadolin ja fentanyylin kaltaisten reseptilääkkeiden järjetön määrääminen, niiden liiallinen tarjoaminen ja liian helppo saatavuus.Merkittävää on myös lukuisten uusien synteettisten huumeiden esiinmarssi.Tarjolla on siis entistä laajempi valikoima erilaisia huumaavia aineita.puolet huumekuolemista aiheutuivat hoitamattomasta C-hepatiitista. Hepatiitti tarttuu helposti suonensisäisten huumeidenkäyttäjien välillä likaisten ruiskujen takia.Raportin mukaan maailman parhaan arvion mukaan yli 11 miljoonasta suonensisäisten huumeiden käyttäjästä miltei puolella on C-hepatiitti, joka aiheuttaa hoitamattomana maksakirroosia ja -syöpää.Määrät eivät välttämättä ole kuitenkaan suoraan vertailukelpoisia, sillä tuoreessa raportissa todetaan, että paremmat tutkimusmenetelmät ja laajempi tietomäärä ovat muuttaneet tutkijoiden käsitystä huumeidenkäytöstä kärsivien määrästä maailmassa.Arvioissa on myös jonkin verran vaihtelua. 11,3 miljoonaa suonensisäistä huumeidenkäyttäjää on tutkijoiden paras arvio. Korkein arvio on peräti 15 miljoonaa suonensisäisten huumeiden käyttäjää.arvioi aiemmin, että maailmassa on noin 30 miljoonaa hoitoa tarvitsevaa ja huumeista kärsivää ihmistä. Tämän vuoden raportin mukaan määrä on tosiasiassa noin 35 miljoonaa.Kokonaisuudessaan vuonna 2017 huumeita oli 15–64 -vuotiaista ihmisistä käyttänyt ainakin kerran vuoden sisällä noin 271 miljoonaa ihmistä, raportti kertoo. Tämä on noin yksi kahdeksastatoista ihmisestä koko maailmassa.Ylivoimaisesti suosituin huume oli kannabis, jota oli käyttänyt arviolta 188 miljoonaa ihmistä. Toisiksi suosituimpia olivat paljon vaarallisemmat opioidit ja opiaatit, jotka aiheuttavat suurimman osan huumekuolemista.Kahdeksassa vuodessa nousua huumeidenkäyttäjien määrässä on ollut noin 30 prosenttia, keskiviikkona ilmestyneessä raportissa todetaan.Raportin tiivistelmän ja päätelmien mukaan määrän kasvusta iso osa selittyy sillä, että Intian ja Nigerian kaltaisista isoista maista on saatu viimein tarkempaa tutkimustietoa, joka on paljastanut maiden todellisen huumeongelman laajuuden.mukaan yliannostuskuolemien määrä on nousussa myös Yhdysvalloissa, joissa on tuskailtu maata riivaavasta opioidikriisistä viime vuodet. Vuonna 2017 raportoitiin 47 000 yliannostuskuolemaa, 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.YK:n mukaan Pohjois-Amerikassa eniten kuolemia, noin 70 prosenttia kaikista ilmoitetuista, aiheuttaa voimakas opioidi fentanyyli ja sitä vastaavat valmisteet.Fentanyyli on raportin mukaan leviämässä huomattavan voimakkaasti myös Eurooppaan.Siinä missä vuonna 2013 Keski- ja Länsi-Euroopassa takavarikoitiin vain kilo fentanyyliä, keskiviikkona ilmestyneen raportin mukaan vuonna 2017 takavarikoitiin jo 17 kiloa.ilmiönä raportissa nostetaan esille opioidilääkkeiden, kuten Suomessakin huumeidenkäyttäjien suosiossa olevan tramadolin, leviäminen Afrikkaan.Raportin mukaan kriisi on yhtä vakava kuin Pohjois-Amerikan opioidiepidemia. Uuden raportin mukaan vuonna 2017 Afrikassa takavarikoitiin peräti 14 kertaa enemmän laittomia tramadol-valmisteita kuin vuonna 2013.Nousu tramadol-takavarikoissa on raportin mukaan maailmanlaajuinen. 2010 koko maailmassa takavarikoitiin vain 10 kiloa tramadol-valmisteita. Keskviikkoisen raportin mukaan vuonna 2017 tramadolia takavarikoitiin jo 125 tonnia.