Ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut kaasuräjähdyksessä Itävallan Wienissä

Wienissä on tapahtunut räjähdys, kertoo uutistoimisto Reuters.Räjähdyksen oletetaan olevan kaasuräjähdys. Räjähdyksen kerrotaan tapahtuneen lähellä Wienin keskustaa.Poliisi, ensiapuyksiköt ja palokunta ovat paikalla. Poliisin mukaan alue on suljettu.tiedottajan mukaan ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti räjähdyksessä, kertoo Reuters. Lisäksi räjähdyksessä on myös muita lievemmin loukkaantuneita.Räjähdyksen kerrotaan aiheuttaneen vahinkoja kahdessa rakennuksessa. Osa rakennusten kerroksista on romahtanut.Wienin poliisi kertoi Twitter-tilillään räjähdyksen tapahtuneen keskiviikkona hieman kello 16.30 jälkeen paikallista aikaa.