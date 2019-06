Eurooppaa korventava lämpöaalto sai moottoritien hajoamaan Saksassa, tielle asetettiin poikkeuksellisesti nopeusrajoitus

Ulkomaat

Eurooppaa korventava lämpöaalto sai moottoritien hajoamaan Saksassa, tielle asetettiin poikkeuksellisesti nope

Eurooppaa

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epätavallisen