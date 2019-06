Ulkomaat

Ranskalainen kaupunki sulki julkisia uima-altaita, koska musliminaiset kävivät niissä kylpemässä burkineissa

Eurooppa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Grenoblen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy