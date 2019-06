”Hassu suomalainen” Antti Rinne keräsi kiitosta kansainvälisiltä toimittajilta, vaikka piti melko huonon puheen: ”Miesparka tarvitsee vähän aikaa”

Ulkomaat

”Hassu suomalainen” Antti Rinne keräsi kiitosta kansainvälisiltä toimittajilta, vaikka piti melko huonon puhee

Hiljainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellisellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rinteen

Tänä

Tämä

Avoin,

Vaihtuva