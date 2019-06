Venäjällä kolme teini-ikäistä sisarta tappoi väkivaltaisen isänsä – tyttöjä uhkaava vankeustuomio on nostattanut protestin

Ulkomaat

Venäjällä kolme teini-ikäistä sisarta tappoi väkivaltaisen isänsä – tyttöjä uhkaava vankeustuomio on nostattan

Pietari

Perheväkivallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sisaret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläisten

Perheväkivallan

Valtio