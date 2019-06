Tutkijat selvittivät ihmisten rehellisyyttä 40 maassa: Lompakot palautettiin todennäköisemmin, jos niissä oli rahaa

Ulkomaat

Tutkijat selvittivät ihmisten rehellisyyttä 40 maassa: Lompakot palautettiin todennäköisemmin, jos niissä oli

Ihminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy