Ulkomaat

Lämpöaalto aiheutti simpukoiden joukkotuhon kalifornialaisella rannalla, ”aivan kuin ne olisi keitetty”

Kesäkuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmaston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy