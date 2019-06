Ulkomaat

Isot maastopalot jatkuvat Espanjassa jo kolmatta päivää, myös Ranskassa käynnissä sammutusoperaatio

Maastopalot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutistoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovan

Koko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy