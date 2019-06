Ulkomaat

Ainakin 25 taistelijaa kuoli Talebanin hyökkäyksessä rauhan­neuvotteluiden alla Afganistanissa

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neuvottelut

25 hallitusta tukevien joukkojen taistelijaa on kuollut Talebanin hyökkäyksessä Pohjois-Afganistanissa. Puolustusministeriön edustajan mukaan isku tapahtui varhain aamulla lauantaina.Taleban ja Yhdysvallat aloittivat Talebanin edustajan mukaan lauantaina tuoreet rauhanneuvottelut Qatarin pääkaupungissa Dohassa.ovat osapuolten seitsemäs yritys saada päätös konfliktille, jota on kuvailtu Yhdysvaltain pisimmäksi sodaksi. Yhdysvaltojen sotilaita on ollut Afganistanissa jo 17 vuotta.Neuvotteluiden keskiössä on neljä aihetta: terrorismin vastaiset toimet, ulkomaisten joukkojen läsnäolo Afganistanissa, maan sisäinen vuoropuhelu ja pysyvä tulitauko.Yhdysvaltain viranomaiset ovat aiemmin sanoneet toivovansa tuloksia neuvotteluista ennen Afganistanin syyskuulle suunniteltuja presidentinvaaleja.