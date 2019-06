Ulkomaat

Piirinuohous päättyy tänään, nuohous vapautuu kokonaan kilpailulle huomenna

piirinuohoussopimukset päättyvät tänään. Tämä merkitsee sitä, että nuohous vapautuu kilpailulle kaikkialla Suomessa huomisesta alkaen.Vastedes nuohooja ei toimi enää alueellaan yksinoikeudella.Asiantuntijat ovat arvioineet, että muutos ei vaikuta suuresti nuohouksen hintaan tai paloturvallisuuteen.uudistuksen häviäjiksi on ennakoitu haja-asutusalueiden asukkaat, joita aiempi piirinuohouksen järjestelmä suojeli. Kilpailutilanteessa nuohoojat saattavat siirtyä tiheään asutuille seuduille, joilla työtä on tarjolla paljon.Laajasti Suomessa käytetyssä piirinuohousjärjestelmässä nuohouksen järjestämisvastuu oli pelastuslaitoksilla. Ne kilpailuttivat nuohousyrittäjät, valitsivat yksinoikeudella tietyllä alueella toimivan piirinuohoojan ja määräsivät hinnan.vapautuminen tarkoittaa sitä, että nuohousyrittäjät tarjoavat jatkossa palvelujaan suoraan asiakkaille ja hinnat määräytyvät markkinoilla.Kiinteistön omistaja huolehtii itse siitä, että tulisijat tulee nuohottua määrävälein. Vakituisen asunnon tulisijat on nuohottava kerran vuodessa ja vapaa-ajanasunnon vähintään kerran kolmessa vuodessa.