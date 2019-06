Belgiassa peruttiin viime hetkellä valtava musiikkifestivaali, jota verrataan nyt katastrofaaliseen festarihuijaukseen Fyreen

Ulkomaat

Belgiassa peruttiin viime hetkellä valtava musiikkifestivaali, jota verrataan nyt katastrofaaliseen festarihui

Belgian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopullisen

Festivaali

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalisessa mediassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Twitter-käyttäjät