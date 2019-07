Ulkomaat

Israelin ohjusisku tappoi 15 Syyriassa

Syyriassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britanniasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on kuollut 15 ihmistä Israelin tekemissä ohjusiskuissa, kertoo uutistoimisto AFP. Israel ampui uutistoimistojen mukaan ohjuksia Syyriaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.Kuolleiden joukossa on yhdeksän vierastaistelijaa ja kuusi siviiliä. Kuolleista siviileistä kolme on lapsia, kertoo AFP.Iskut kohdistettiin Damaskoksen ja Homsin alueille.käsin toimivan tarkkailujärjestö Observatory for Human Rightsin mukaan ei ole selvää, kuolivatko siviilit suoraan iskuissa vai niiden jälkiseurauksena.Tarkkailujärjestön mukaan iskut osuivat joihinkin Iranin asemiin Damaskoksen lähellä ja vaurioittivat sotilasvoimien tutkimuskeskusta ja lentokenttää Homsin kaupungin lähellä.AFP:n mukaan Israelin sotilasvoimien tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta tapahtunutta.