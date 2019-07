Ulkomaat

Jo 127 maata on rajoittanut muovi­pussien käyttöä, nyt myös Uusi-Seelanti liittyi joukkoon

Kertakäyttöisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen

YK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kertakäyttömuovin

Myös Suomessa