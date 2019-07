Nuoriso jakautuu menestyjiin ja kotona istujiin, kaupungit hiljenevät autoista: viisi vaikuttajaa kertoo, millaista elämä voi olla Pohjoismaissa vuonna 2030

Ulkomaat

Nuoriso jakautuu menestyjiin ja kotona istujiin, kaupungit hiljenevät autoista: viisi vaikuttajaa kertoo, mill

Hermoston

1. Kaupungit hiljenevät

Svante Axelsson

Axelsson

Kasvavaan

2. Nukahdamme musiikkiin

Musiikkipalvelu

Hermanson

3. Terveystiedot jakoon

Ehkä

Suurten

4. Koneäly taiteilee

Googlen

Lavalta

Tekoälyn

5. Huolena ulkopuolelle jäävät nuoret

Islantilainen

Positiiviseksi