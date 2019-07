Ulkomaat

YK:n turvallisuusneuvosto ei päässyt yksimielisyyteen Libyan ilmaiskun tuomitsevasta lausunnosta

YK:n turvallisuusneuvosto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK:n tunnustama