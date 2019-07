Ulkomaat

Huora, palvelija ja painolasti: verkko­sanakirjoissa on naiselle yllättäviä synonyymejä

Nainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeillaanpas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hakusanalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kielitoimiston sanakirja vaikuttaa kohtelevan miehiä ja naisia melko tasapuolisesti.

Yli

Asia

Käytetyt