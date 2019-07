Ulkomaat

Trump korosti yhtenäisyyttä kiistellyssä itsenäisyyspäiväshow’ssa

”Kansamme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”

Trump

Demokraatit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sadattuhannet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”