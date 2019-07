Ulkomaat

Melania Trump sai Sloveniassa moottorisahalla veistetyn patsaan, joka herätti heti myös arvostelua

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turistit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy