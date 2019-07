”Toimintahäiriöinen”, ”kömpelö” ja ”kyvytön” – Britannia pyytää anteeksi julkisuuteen vuotaneita muistioita, joissa arvostellaan Yhdysvaltain hallintoa

Ulkomaat

”Toimintahäiriöinen”, ”kömpelö” ja ”kyvytön” – Britannia pyytää anteeksi julkisuuteen vuotaneita muistioita, j

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Washingtonissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuodetut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ministerit