Tuhannet rohingyat ovat paenneet kotoaan Bangladeshin monsuuni­sateiden takia

Rankat

Yli

monsuunisateet ovat aiheuttaneet tuhoja tuhansien rohingya-muslimien koteihin bangladeshilaisella pakolaisleirillä, kertoo Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.Kaksi ihmistä on kuollut sateissa, ja yli 2 700 pakolaista on joutunut jättämään kotinsa. Lisäksi yli 3 400 asuintaloa on vahingoittunut sateissa.Järjestön edustaja kertoo, että tuhoja on odotettavissa lisää, sillä monsuunikausi on vasta puolessa välissä.Järjestön tietojen mukaan koteja on vahingoittunut muun muassa maanvyöryissä, tulvissa ja kovan tuulen takia.Myös vuosi sitten monsuunisateet aiheuttivat tuhoja leireillä. Kansainväliset järjestöt ovat valmistautuneet tämän vuoden sateisiin parantamalla alueen infrastruktuuria.720 000 rohingyaa on paennut Myanmarin Rakhinen osavaltion väkivaltaisuuksia Bangladeshiin. Ennestään heitä oleskeli maassa yli 200 000. YK on kutsunut Myanmarin armeijan toimia Rakhinessa etniseksi puhdistukseksi. Paenneet ovat kertoneet murhista, raiskauksista ja kidutuksesta.Rohingya-muslimeja on syrjitty Myanmarissa vuosikymmeniä. Joukkopako alkoi vuonna 2017 sen jälkeen, kun Myanmarin armeija ilmoitti aloittaneensa pohjoisessa Rakhinen osavaltiossa operaation rohingya-sissejä vastaan.Myanmarin ja Bangladeshin rajalle on muodostunut maailman suurin pakolaisleiri, jossa oleskelee noin miljoona ihmistä. Bangladeshin viranomaisilla ja kansainvälisillä järjestöillä on ollut suuria vaikeuksia auttaa kaikkia tulijoita.Noin miljoonan ihmisen leirissä tapahtuu sieppauksia, raiskauksia ja jopa murhia. Suuri osa leirin väkivaltaisuuksista liittyy poliisin mukaan rohingya-jengien keskinäisiin valtataisteluihin ja reviirikiistoihin.