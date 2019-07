Ulkomaat

Venäjän valtion­mediat RT ja Sputnik jätettiin Lontoon lehdistön­vapaus­konferenssin ulkopuolelle

Venäläiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulukuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtumaan

uutismediat RT ja Sputnik on jätetty Lontoossa järjestettävän kansainvälisen lehdistönvapaus­konferenssin ulkopuolelle. Britannia perustelee päätöstä sillä, että Venäjän hallituksen rahoittamat mediat ovat osallistuneet aktiivisesti disinformaation levittämiseen.Keskiviikkona ja torstaina järjestettävään tapahtumaan on osallistumassa noin 60 ministeriä ja noin tuhat toimittajaa eri puolilta maailmaa. Britannian ohella konferenssi-isäntänä toimii Kanada.Konferenssissa on tarkoitus käsitellä lehdistönvapauteen liittyviä kysymyksiä ja valeuutisia.”Emme ole akkreditoineet RT:tä ja Sputnikia, koska ne ovat aktiivisessa roolissa disinformaation levittämisessä”, Britannian ulkoministeriön tiedottaja sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan. Hän lisäsi, että tapahtumaan osallistuu muita venäläisiä toimittajia.Venäjän Lontoon-suurlähetystö on tuominnut Britannian päätöksen sulkea Venäjän valtion rahoittamat mediat konferenssin ulkopuolelle. Venäjän mukaan kyse on ”poliittisesti motivoidusta syrjinnästä”.Britannian joukkoviestimien sääntelyviranomainen Ofcom totesi, että Venäjän kansainvälinen tv-kanava RT rikkoi journalistista tasapuolisuusohjetta useissa ohjelmissaan, jotka käsittelivät Salisburyn hermomyrkkyiskua.Britannian mukaan Venäjä syyllistyi venäläiseen kaksoisagenttiin kohdistuneeseen myrkkyiskuun viime vuoden maaliskuussa. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa.on kutsuttu osallistujia kaikista muista maista paitsi Pohjois-Koreasta, Syyriasta ja Venezuelasta.Juuri ennen konferenssia Britannia ilmoitti antavansa noin 20 miljoonaa euroa valeuutisten vastaiseen kamppailuun Itä-Euroopassa sekä riippumattoman median vahvistamiseen Länsi-Balkanilla.