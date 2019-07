NBC: Pikkulapsi putosi avoimen ikkunan kautta kuolemaan risteilijältä Puerto Ricossa – Alus valmistunut Turun telakalta

Ulkomaat

NBC: Pikkulapsi putosi avoimen ikkunan kautta kuolemaan risteilijältä Puerto Ricossa – Alus valmistunut Turun

Pikkulapsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy