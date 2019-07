Ranska aikoo jatkossa rangaista someyhtiöitä käyttäjien vihapuheesta jopa satojen miljoonien sakoilla, Saksassa kiistelty laki on jo voimassa

Ulkomaat

Ranska aikoo jatkossa rangaista someyhtiöitä käyttäjien vihapuheesta jopa satojen miljoonien sakoilla, Saksass

Ranskan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy