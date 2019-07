Ulkomaat

Kuusi turistia kuoli voimakkaassa myrskyssä Kreikan pohjoisosissa

Kuusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

turistia on kuollut voimakkaan myrskyn iskettyä Kreikan pohjoisosissa sijaitsevan Halkidikin alueelle lähellä Thessalonikin kaupunkia, kertoo poliisi. Lisäksi ainakin kolmenkymmenen ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.Parikymmentä minuuttia kestäneen myrskyn aikana muodostui tornadoja ja satoi rajusti rakeita, silminnäkijät kertoivat valtiontelevisio ERT:lle. Televisiokuvissa näkyi katolleen pyörähtäneitä autoja, kaatuneita puita, rakennuksista irronneita kattoja ja mutavyöryjä.Myräkkä iski pari päivää jatkuneiden hirmuhelteiden päätteeksi. Kreikassa on hikoiltu jopa 37 asteen lämpötiloissa. Loppuviikoksi sääennuste lupaa Thessalonikiin hieman alle 30 asteen lämpötiloja.mukaan tšekkiläinen pariskunta kuoli kovan tuulen riepoteltua heidän asuntovaunuaan. Venäläinen mies ja hänen poikansa kuolivat kaatuneen puun alle. Rakennuksesta irronnut romu surmasi romanialaisen naisen ja hänen lapsensa.Poliisin mukaan kateissa on myös noin 60-vuotias kalastaja.Halkidikin alueelle on julistettu hätätila. Alueen pelastustöihin on osallistunut 140 ihmistä.Kansalaisten turvallisuudesta vastaavan ministerin on määrä matkustaa alueelle torstaina aamulla.