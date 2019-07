Ulkomaat

Ranska alkaa verottaa ulkomaalaisia digijättejä ja varautuu nyt Yhdysvaltojen kostotoimiin

Ranskasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Le Maire

Oikaisu kello 15.58: Jutussa kirjoitettiin aiemmin virheellisesti veron koskevan yrityksiä, joiden digitaalisten tuotteiden myyntitulot ovat yli 750 miljoonaa euroa. Kyse on yli 750 miljoonan euron liikevaihdosta.