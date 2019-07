Saksa on entistä huolestuneempi radikaalista oikeistosta: Tiedustelupalvelu määritteli Identitaariliikkeen ääriryhmäksi

Ulkomaat

Saksa on entistä huolestuneempi radikaalista oikeistosta: Tiedustelupalvelu määritteli Identitaariliikkeen äär

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

BfV