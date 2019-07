”Siperian Malediivien” turkoosi järvi houkuttelee Instagram-kuvaajia, mutta oikeasti se on voimalaitoksen kaatopaikka

Ulkomaat

”Siperian Malediivien” turkoosi järvi houkuttelee Instagram-kuvaajia, mutta oikeasti se on voimalaitoksen kaat

Venäläinen

Energiayhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täydellisen