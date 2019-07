Ulkomaat

Ennuste: Intia on väestöltään Kiinaa suurempi vuonna 2100, väestön­kasvu jatkuu myös Afrikassa

väestöpäivää vietettiin torstaina. Vuosittaista teemapäivää vietettiin jo kolmannenkymmenennen kerran.Teemapäivän tarkoituksena on korostaa väestönsuunnittelua.väkiluku kasvoi voimakkaimmin 1990-luvun alussa, jolloin kasvua tapahtui yli 80 miljoonaa henkeä vuodessa. Teollisuusmaissa väestönkasvu on hidastunut 1950-luvulta asti, mutta erityisesti Kiinan ja Intian väestö on kasvanut näihin päiviin asti.ja Intia ovat pitäneet näihin päiviin asti hallussaan kahden väestöltään suurimman valtion paikkaa tilastoissa. Yhdysvaltalaisen Pew-tutkimuslaitoksen mukaan Intia menee 2100-luvulle tultaessa kärkipaikkaa pitäneen Kiinan ohi. Väkiluvut ovat peräisin YK:lta.Vuonna 2100 Intiassa on YK:n arvion mukaan 1,45 miljardia ihmistä ja Kiinassa 1,06 miljardia ihmistä. Toisin sanoen Kiinan väkiluku laskee vuodesta 2020 noin 400 miljoonalla ihmisellä ja Intian kasvaa vastaavassa ajassa edelleen noin 70 miljoonalla ihmisellä.Perinteisissä kehitysmaissa perheiden lapsiluku on alkanut pienentyä. YK:n lukujen mukaan väkimäärä kuitenkin kasvaa useassa Afrikan ja Aasian maassa.Esimerkiksi Nigerian väkiluvun arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 206 miljoonaa. Vuoteen 2100 mennessä väkimäärän arvioidaan kasvavan Nigeriassa jopa 500 miljoonalla eli yli 730 miljoonaan.Afrikan maista myös Kongon demokraattinen tasavalta, Etiopia, Tansania ja Egypti kasvattavat 2100-lukuun mennessä väkilukujaan yli 200 miljoonaan jokainen.Pakistanin väkimäärän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2100 mennessä.Läntisista rikkaista maista Yhdysvaltojen väestön arvioidaan kasvavan vuodesta 2020 vuoteen 2100 mennessä yli 430 miljoonaan.