WSJ: Yhdysvaltalaisviranomainen lätkäisi Facebookille viiden miljardin sakon käyttäjätietojen vuotamisesta

viranomaiset ovat määränneet teknologiajätti Facebookille noin viiden miljardin dollarin eli noin 4,4 miljardin euron sakon käyttäjien yksityisyyden loukkaamisen takia. Asiasta uutisoi muun muassa Wall Street Journal, joka perustaa tietonsa nimettömiin lähteisiin.Lehden mukaan Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomissio (FTC) hyväksyi ratkaisun äänin 3–2. Kilpailu- ja kuluttaja-asioista vastaavan komission republikaaniedustajat äänestivät sopimuksen puolesta, kun taas demokraattiedustajat olisivat halunneet Facebookille tiukempaa valvontaa.Ratkaisun uskotaan asettavan tiukennuksia siihen, miten Facebookin on suojeltava käyttäjien yksityisyyttä. Yksityiskohdat olivat kuitenkin vielä perjantaina pimennossa.ehdottama ratkaisu menee vielä oikeusministeriöön hyväksyttäväksi. New York Timesin mukaan ministeriö hylkää vain harvoin komission ehdotuksia.Jos ratkaisu saa ministeriöltä vihreää valoa, Facebookin saamasta sakosta tulee selvästi suurin, jonka yhdysvaltalaisviranomainen on koskaan lätkäissyt teknologiayritykselle.Facebook itse ennakoi keväällä, että se voi joutua maksamaan Yhdysvalloissa jopa viiden miljardin dollarin sakon väärinkäytöksistään. Yrityksen uumoilut näyttävät nyt osuvan oikeaan.alkoi tutkia Facebookin toimia yli vuosi sitten, kun paljastui, että yritys oli luovuttanut luvattomasti kymmenien miljoonien käyttäjien tietoja Cambridge Analytica -nimiselle yritykselle. Cambridge Analytica puolestaan työskenteli muun muassa Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan parissa vuonna 2016.Vuodon jälkeen on paljastunut myös muita tapauksia, joissa Facebookia on syytetty palvelunsa käyttäjien yksityisyyden loukkaamisesta ja käyttäjätietojen suojelemisen laiminlyönneistä.