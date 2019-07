Ulkomaat

USA:n varapresidentti Pence vieraili pidätys­keskuksessa: satoja siirtolaisia pidetään ahtaassa ulkohäkissä

Yhdysvaltain

Laitoksen johtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pence