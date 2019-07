Vessapaperia asfalttiin, robottiveneitä kanaaleihin ja nurmikkoa parkkiruutuihin: Amsterdam on tulevaisuuden kaupungin esikuva Älykkäistä kaupungeista on puhuttu jo kauan. HS kävi tutustumassa tulevaisuuden ratkaisuihin Amsterdamissa, joka on Euroopan edelläkävijöitä.