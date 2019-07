Ulkomaat

Laaja sähkökatko Manhattanilla New Yorkissa

Yhdysvalloissa New Yorkin Manhattanilla on laaja sähkökatko. Katkon seurauksena muun muassa metroasemilta on ollut virrat poikki ja kuuluisan Times Squaren valotaulut pimeänä. Katko on vaikuttanut erityisesti Manhattanin länsiosiin.



Sähköyhtiö Con Edisonin mukaan noin 42 000 asiakasta jäi alkuillasta ilman sähköä. Viranomaiset ovat kehottaneet kaupunkilaisia pysymään poissa maan alla sijaitsevilta metroasemilta.



Pelastuslaitos on saanut lukuisia ilmoituksia ihmisistä, jotka ovat jääneet jumiin hisseihin.