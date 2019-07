Ulkomaat

Trumpin siirtolaisratsiat lässähtivät, avustusjärjestöt eivät saaneet sunnuntaina ilmoituksia pidätyksistä

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisoikeusjärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy