Pelko ebolan leviämisestä suurkaupunkeihin toteutui Kongossa, kun miljoonakaupunki Gomassa todettiin ensimmäinen tartunta

kaupungissa Kongon demokraattisessa tasavallassa on vahvistettu ensimmäinen ebolatapaus, kertovat uutistoimistot.Miljoonan asukkaan Goma on suurin kaupunki, johon maan itäosista syksyllä alkunsa saanut verenvuotokuume-epidemia on levinnyt, kertoi maan terveysministeriö sunnuntaina. Se sijaitsee Kongon demokraattisen tasavallan ja Ruandan rajalla.todettiin pastorilla, joka oli käynyt saarnaamassa Butembon kylässä, johon ebola oli aiemmin levinnyt. Pastori oli tiettävästi koskettanut seurakuntalaisten, myös sairaiden, käsiä. Ebola leviää veren ja muiden eritteiden kautta.Pastori saapui Gomaan linja-autolla sunnuntaina ja hakeutui klinikalle. Laboratoriotestit vahvistivat tartunnan.”Koska potilas tunnistettiin nopeasti, samoin kuin kaikki Butembon-bussissa olleet matkustajat, taudin leviämisen riski on matala”, viranomaiset arvioivat tiedotteessa.Kaikki 18 kanssamatkustajaa ja linja-auton kuljettaja rokotetaan.leviämistä suuriin kaupunkeihin on pelätty Kongossa pitkään. Syksystä lähtien ebolatartuntoja on raportoitu 2 349. Sairastuneista 1 600 on kuollut ja 694 parantunut.Gomassa ebolaan on varauduttu ennalta perustamalla käsienpesupisteitä ja rokottamalla terveydenhuollon työntekijät. Vasta kehitetyn rokotteen on saanut Kongossa yhteensä 160 239 ihmistä.Viranomaiset pyysivät maanantaina Goman asukkaita pysymään rauhallisina.terveysjärjestö WHO on ollut erityisesti rokotteen myötä varovaisen toiveikas, että tartuntojen leviäminen saadaan pysähtymään. Toisaalta kriisin hoitamista ovat häirinneet aseellisten ryhmien hyökkäykset terveyskeskuksiin ja paikallisten vihamielisyys hoitotyöntekijöitä kohtaan.Viikonloppuna kaksi ebolan parissa työskennellyttä henkilöä tapettiin Makuliassa Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa. Työntekijöitä oli uhkailtu kuukausia, ja toisen kimppuun oli hyökätty myös aiemmin.Kymmeniä terveystyöntekijöitä on kuollut tai haavoittunut iskuissa aiemmin tänä vuonna.