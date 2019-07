Republikaanit kommentoivat vihdoin Trumpin tuomittuja twiittejä: Trump ei voi olla rasisti, koska hänen liikenneministerinsä on syntynyt Kiinassa

Ulkomaat

Republikaanit kommentoivat vihdoin Trumpin tuomittuja twiittejä: Trump ei voi olla rasisti, koska hänen liiken

Yhdysvaltain

Lue lisää:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006173957.html

Lue myös Minttu Mikkosen analyysi

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006174662.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/BryanNehman/status/1150767604639981569

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/dcexaminer/status/1150754931864932352

Osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy