Ulkomaat

Irak sanoo lähettäneensä pois maasta suomalaisia Isis-perheiden lapsia

Yhteensä

Tiedotteen

Irak

473 Isis-perheiden lasta on lähetetty pois Irakista, ja joukossa on myös suomalaisia, kertoo Irakin ulkoministeriö tiedotteessa.Suomen ulkoministeriön Lähi-idän-yksikössä tai konsulipalveluissa ei tiistaina aamupäivällä ollut tietoa asiasta. Ulkoministeriö selvittää asiaa.Irakin ulkoministeriön tiedotteen mukaan pois lähetettyjen joukossa on suomalaisia, venäläisiä, saksalaisia, ranskalaisia, ukrainalaisia, turkkilaisia, tadžikistanilaisia, azerbaidžanilaisia, valkovenäläisiä ja georgialaisia lapsia.Ministeriö pyytää tiedotteessa, että kaikki valtiot yrittäisivät vastaanottaa omat kansalaisensa – niin Isisin jäsenten lapset, äitiensä kanssa Irakin pidätyskeskuksiin sijoitetut ”terroristilapset” kuin tuomionsa suorittaneet alaikäiset.Ministeriön tiedotteen mukaan 33 venäläislasta on lähetetty Moskovaan 10. heinäkuuta yhteistyössä Venäjän Bagdadin-suurlähetystön kanssa, mutta muista lapsista ei kerrota tiedotteessa tarkemmin.Irakin ulkoministeriö kertoo toteuttavansa lasten siirrot kotimaihinsa yhdessä oikeuslaitoksen kanssa.perusteella ei ole selvää, mistä lapset on tarkalleen karkotettu tai missä he ovat nyt. Kyse ei ehkä ole al-Holin leirillä olevista suomalaisista, sillä se sijaitsee Syyriassa, tosin lähellä Irakin rajaa.Irakissa on ollut pidätysleireillä vähintään satoja Isis-taistelijoiden sukulaisiksi epäiltyjä perheitä. Irak on viitannut leireihin ”rehabilitointikeskuksina”, mutta ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan kyse on käytännössä pidätysleireistä. Leirejä perustettiin ainakin Mosulin valtauksen aikoihin 2017. Ei ole tiedossa, viittaako Irakin ulkoministeriön tiedote juuri näihin leireihin.on ottanut vastaan tuhansia jihadisteja, jotka Yhdysvaltain tukemat SDF-joukot ovat ottaneet kiinni naapurimaa Syyriassa. Aiemmin toukokuussa Irakin oikeuslaitos sanoi tuominneensa vuoden 2018 alusta laskien yli 500 ulkomaista epäiltyä Isis-taistelijaa. Monet heistä ovat saaneet elinkautisen ja jotkut jopa kuolemantuomion, joskaan ulkomaiden kansalaisia ei ole toistaiseksi teloitettu.Irak on tarjoutunut huolehtimaan ulkomaalaisten Isis-vankien oikeudenkäynneistä, kunhan sille maksetaan miljardikorvaukset. Irakin ehtona on myös, ettei humanitaarisen työn tekijöitä päästetä laitoksiin Irakin maaperällä eikä kuolemanrangaistusta vastusteta.Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet Irakin oikeudenkäyntejä, jotka heidän mukaansa usein perustuvat kiduttamalla saatuihin todistuksiin.