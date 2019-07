Ulkomaat

Oikeusministeriö ei nosta syytettä mustan miehen kuristanutta poliisia vastaan Yhdys­valloissa

Väkivaltaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoihoinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Garnerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy