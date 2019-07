Ulkomaat

Heinäkuu saattaa olla koko maapallon mittaushistorian kuumin kuukausi

Kuluva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/MichaelEMann/status/1150827407210885122

Tulevaisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy