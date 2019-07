Saksa tekee tuhkarokkoa vastaan rokottamisesta pakollista, rokottamatta jättämisestä voi saada 2 500 euron sakot

Ulkomaat

Saksa tekee tuhkarokkoa vastaan rokottamisesta pakollista, rokottamatta jättämisestä voi saada 2 500 euron sak

Saksa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuhkarokkotapausten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa