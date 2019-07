Ulkomaat

Trump: Yhdysvaltain sota-alus ampui alas sitä uhanneen lennokin Hormuzin­salmessa, lennokkia pidetään iranilai

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hormuzinsalmessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy