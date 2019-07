Ulkomaat

Venäläiset yrittävät jälleen räjäyttää koko maailman, ainakin tv-ruudulla

pahik­set oli­vat vakio­vihollisia amerik­kalai­sessa elo­kuva- ja tv-viih­teessä koko kylmän sodan ajan aina Neuvostoliiton hajoamiseen asti. Sen jälkeen venäläiset viihteellisinä vihollisina vähenivät, vaikka eivät toki kadonneet.Nyt kylmä sota on palannut televisioon kevään merkittävimmissä televisiotapauksissa Chernobylissä ja Stranger Things 3:ssa.Chernobyl on tosiasioihin perustuva, mahdollisimman tarkkaan ajankuvaukseen pyrkivä draamasarja Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta. Stranger Things 3 taas on suositun retrokauhusarjan kolmas kausi. Se on parodian, teini­draaman ja varteenotettavan scifikauhun välillä tasapainotteleva popkulttuuripläjäys, joka vetää kasarin överiksi.Taustatarina on molemmissa sama: kommunistit uhkaavat räjäyttää puolet maailmasta tuusan nuuskaksi joko pahuuttaan tai tyhmyyttään.Sarjojen maailmankuvaa voi selittää historialla: tuollaista siellä 1980-luvun Neuvostoliitossa nyt vain oli, tai tällä tavalla yhdysvaltalaiset 1980-luvulla venäläiset näkivät.Sarjojen suosio osuu aikaan, jona Venäjän ja lännen välit ovat jälleen kiristyneet muun muassa Syyrian kriisin, Krimin valtauksen ja informaatiosodan takia.Ehkä sarjoista etsitään selitystä tai vertailukohtaa sille, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu.Stranger Thingsin kausilla Yhdysvaltain hallitus päästi yliluonnollisen pahan valloilleen. Nyt salaisesta operaatiosta vastaa Neuvostoliitto. ”Evil Russians”, kuten yksi sarjan päähenkilöistä Dustin asian ilmaisee. 1980-luvun kulttiklassikoista ja B-luokan elokuvista inspiroitunut sarja irvailee tarkoituksella Ronald Reaganin presidenttikauden kommunisminvastaiselle eetokselle ja sen ajan venäläiskuvalle.Joukkoon mahtuu kenraali, joka ei epäröi hakata teinejä mössöksi, ja lihaksikas neuvostoterminaattori. Sitten on vielä sympaattinen ja komea venäläinen tiedemies Alexei, kavereiden kesken Smirnoff, joka oikeasti haluaisi vain kokea amerikkalaisen unelman.Missään vaiheessa ei kerrota, miksi venäläiset haluavat avata helvetin portit. Se on osa kasariparodiaa: venäläiset ovat voineet tehdä elokuvissa mitä vain konnuuksia ilman sen suurempaa motiivia.on kiitelty sen kyvystä kuvata aidosti elämää ja ihmisiä Neuvostoliitossa, Stranger Thingsiä sen kyvystä ylivirittää Yhdysvaltain viihdemaailman Venäjä-stereotypia.Voi kysyä, missä määrin Stranger Things 3 ja Chernobyl ovat vain uskollisia kylmän sodan aikaiselle estetiikalle ja puhetavalle ja missä määrin ne luovat ja vahvistavat stereotyyppistä kuvaa Venäjästä. Seuraava kysymys onkin, kuka vanhan tarinan toistamisesta hyötyy.